«Зенит» могут покинуть еще три игрока: Заболотный, Набиуллин и Краневиттер

Сине-бело-голубые могут расстаться с тремя членами команды. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

В пятницу, 7 июня в средства массовой информации попали новые детали, связанные с уходом из «Зенита» игроков. Так, сообщалось ранее, что футбольный клуб может досрочно расторгнуть контракт с полузащитником Клаудио Маркизио. Он якобы не соблюдал рекомендации российских медиков которые они давали ему после получения травмы.

Итак, известно, что в ближайшее время клуб может продать трех игроков: Антона Заболотного, Матиаса Краневиттера и Эльмира Набиуллина. Такой ход руководство «Зенита» совершает для оптимизации бюджета клуба. То есть, продав вышеперечисленных игроков, можно будет расплатиться за новых.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что молния навечно заземлила гастарбайтера в Новогорелово.