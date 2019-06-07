Группа Papa Roach выступит в Петербурге. Они уже прилетели

Концерт уже скоро Фото: pixabay
Концерт уже скоро Фото: pixabay

В Петербург за два дня до своего концерта прилетели участники музыкальной команды Papa Roach.

Papa Roach, музыканты из Штатов уже прилетели в Северную столицу. Рок-группа будет выступать с презентацией нового десятого по счету альбома под названием «Кому ты доверяешь?»

Сообщается, что концерт американцев пройдет в это воскресенье, 9 июня в 20 часов вечера. Выступление будет на сцене A2 Green Concert.

Когда музыканты подъехали к отелю, где остановились, их атаковали фанаты. Но вокалист группы даже разрешил сделать фото с собой и вообще, все были настроены дружелюбно.

Отметим, что музыкальная группа сама отзывается о своем новом альбоме, как о «самом экстремальном из всех записанных». В своем Instagram рок-музыканты уже опубликовали видеоотчет с прошлых концертов на территории России.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что молния навечно заземлила гастарбайтера в Новогорелово.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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Группа Papa Roach выступит в Петербурге. Они уже прилетели
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