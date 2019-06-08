У Парка Победы велосипедист попал под трамвай

У Парка Победы велосипедист попал под трамвай

Велосипедисту понадоблюсь госпитализация.

О происшествии сообщили свидетели дорожно-транспортного происшествия в социальной сети “ВКонтакте”. Авария с участием трамвая и велосипедиста произошла на переходе к Парку Победы Московском районе Петербурга.

В результате аварии госпитализация понадобилась владельцу двухколесного транспорта.

Также, со слов свидетелей пришествия. После столкновения некоторое время трамваи стояли.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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