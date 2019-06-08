В лобовом столкновении на трассе А-120 пострадали малолетние дети

Участниками ДТП стали водители “Газели” и машины Toyota.

Дорожно-транспортная авария произошла накануне днем на 116 километре трассы А-120. Там столкнулись водитель “Газели” и иномарки. Об этом сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщают сотрудники ведомства, водитель “Газели”, за рулем которой находился пенсионер, выехал на полосу восточного движения и столкнулся с иномаркой. В результате аварии пострадали все участники аварии, в том числе малолетние дети — годовалый мальчик и пятилетняя девочка.

С места происшествии их увезли в больницу. Младший ребенок получил травмы средней тяжести, состояние старшего — удовлетворительное.

После ДТП машина пожилого мужчины загорелась. Полиция организовала проверку по факту произошедшего ДТП.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что очередная машина самовоспламенилась на дороге Петербурга и полностью сгорела.