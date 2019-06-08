В Ленобласти у 92-летней пенсионерки открыто похитили 250 тыс рублей

Полиция начала поиск грабителя. Фото: Рixabay
Полиция начала поиск грабителя. Фото: Рixabay

В пятницу, 7 июня, в отделение полиции Кировского района Ленинградской области обратилась 92-летняя пенсионерка с информацией о грабеже.

Она сообщила сотрудникам полиции о том, что около половины первого ночи 7 июня в её дачный дом, который находится в СНТ «Василеостровское», проник неизвестный злоумышленник. Он совершил открытое хищение денежных средств из тумбочки пострадавшей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленник похитил 250 тысяч рублей. Затем скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», а также приняли все необходимые меры для задержания преступника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что злостный нарушитель ПДД в Москве был застрелял при попытке бегства из отделения полиции.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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