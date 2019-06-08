У московского участника ПМЭФ в машине при въезде нашли патроны

Компания занимается разработкой программного обеспечения. Фото: https://vk.com/expoforum_spb
Компания занимается разработкой программного обеспечения. Фото: https://vk.com/expoforum_spb

Мужчина является президентом фирмы “Интерпроком”.

Инцидент произошел во время проверки машины на пункте въезда во второй день работы форума.

В машине президента компании нашли патроны к спортивно-охотничьему оружию, сообщает телеканал “78” со ссылкой не правоохранительные органы.

Патроны находились в коробке. После проведенной экспертизы было установлено, что патроны относятся к огнестрельному оружию, пистолетам, револьверам и ружьям калибра 5,6 мм. Обнаруженные патроны также пригодны для стрельбы.

Было возбуждено уголовное дело, участника форума отпустили под подписку о невыезде.

Компания занимается разработкой программного обеспечения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что раскрыто разбойное нападение на мужчину в гараже во Всеволожском районе.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
ПМЭФ-2019 происшествие
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