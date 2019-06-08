Ребенок провел три дня с мертвым отцом в одной квартире

Маленький мальчик оказался на три дня заперт с мертвым отцом в квартире в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщили очевидцы.

Инцидент произошел в квартире многоэтажного дома № 19, корпус 2 по Ленской улице.

Как сообщают очевидцы, отец ребенка внезапно умер, а мать в это время находилась на даче. Мальчик оказался заперт в квартире с трупом отца на три дня. Чтобы привлечь к себе внимание, ребенок начал кричать и сбрасывать в открытое окно предметы.

Его заметили местные жители, которые и вызвали спасателей. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС проникли в окно квартиры на 11 этаже и спасли ребенка.

С матерью намерены вести беседу сотрудники органы опеки.

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