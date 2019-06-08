Подростка увезли в больницу после прыжка с Яхтенного моста в воду

Об этом молодой человек рассказал после того, как пришел в себя.
Сейчас гражданин 2003 года рождения находится в больнице. Об этом сообщали сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Молодой человек, как рассказал он сам, решил прыгнуть с Яхтенного моста в Финский залив.
В результате неудачный прыжок привел к госпитализации. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел около 20:00 накануне.
По данному факту проводится проверка.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Дыбенко в тяжёлом состоянии госпитализировали младенца.