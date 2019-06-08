На Дыбенко в тяжёлом состоянии госпитализировали младенца

По данному факту проводится проверка.

О происшествии сотрудники полиции узнали из медицинского учреждения, сообщают в ГУ МВД ПО Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент, сообщают сотрудника полиции, произошел накануне в одной из квартир дома по улице Дыбенко. Как сообщили врачи медицинского учреждения младенец 2019 года рождения был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Причины и обстоятельства госпитализации планируют выяснить сотрудники полиции.

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