На Дыбенко в тяжёлом состоянии госпитализировали младенца  

Причины и обстоятельства госпитализации планируют выяснить сотрудники полиции. Фото: https://pixabay.com 
Причины и обстоятельства госпитализации планируют выяснить сотрудники полиции. Фото: https://pixabay.com 

По данному факту проводится проверка.

О происшествии сотрудники полиции узнали из медицинского учреждения, сообщают в ГУ МВД ПО Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент, сообщают сотрудника полиции, произошел накануне в одной из квартир дома по улице Дыбенко. Как сообщили врачи медицинского учреждения младенец 2019 года рождения был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Причины и обстоятельства госпитализации планируют выяснить сотрудники полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Омске мать убила свою двухлетнюю дочь из-за крошек от батона.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
невский район происшествие
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