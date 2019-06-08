Мальчик утонул в карьере на улице Димитрова в Петербурге

Утопленник на Димитрова. Фото: vk.com/spb_today
Утопленник на Димитрова. Фото: vk.com/spb_today

В карьере на улице Димитрова во Фрунзенском районе Петербурга утонул ребенок. Тело мальчика вытащили из воды до приезда спасателей.

Инцидент произошел вечером 8 июня. Об этом написали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга». По их словам, подростка спасти не удалось. Возраст и имя мальчика пока не известны.

Фото: vk.com/spb_today
Фото: vk.com/spb_today

Местные жители отметили, что этой территории идут работы по строительству парка и находиться там запрещено. Об этом говорят многочисленные предупреждающие плакаты на заборах.

«В прошлом году там перерывали все берега и углубляли дно. Кирпичи, арматура и прочий разнообразный мусор наблюдается и в том месте, где утонул пацан», — пишет один из участников группы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что увезли в больницу после прыжка с Яхтенного моста в воду.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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