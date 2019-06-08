В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в 530 млн долларов

Джек-пот стал седьмым по величине в истории лотереи Mega Millions. Если обладатель счастливого билета проявит намерение забрать выигрыш сразу, то, согласно правилам лотереи, с собой он сможет унести только 345,2 млн. долларов.

Если же победитель захочет, чтобы ему выплатили всю сумму целиком, то ему придется согласиться на ежегодные выплаты. Такую сумму компания сможет отдать владельцу в течение 30 лет.

Отмечается, что самым крупным выигрышем для отдельного билета стала сумма 1,537 млрд долларов США. Билет был разыгран в Mega Millions в 2018 году, однако его обладатель пришел за своими законными деньгами только спустя четыре с лишним месяца.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Северная столица стала первой по выигрышам в лотереи – сейчас в городе проживает 64 «лотерейных миллионера». Экстрасенс считает, что это связано с особой энергетикой города, но влияет она не только на удачу в лотереях.