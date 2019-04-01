Петербуржцы часто выигрывают в лотереи благодаря энергетике города

Северная столица стала первой по выигрышам в лотереи – сейчас в городе проживает 64 «лотерейных миллионера». Экстрасенс считает, что это связано с особой энергетикой города, но влияет она не только на удачу в лотереях.

Распространитель лотерейных билетов «Русское лото» выяснил, что больше всего обогатившихся за счет выигрыша живет в Петербурге. Данные были взяты за 25 лет. Оказалось, что в 18 районах Петербурга сейчас 64 «лотерейных миллионера». Отметим, на втором месте рейтинга оказался Краснодарский край, на третьем – Челябинская область, далее – Москва, и замыкает пятерку Крым.

Потомственный ясновидящий Сергей Полушкин рассказал Gazeta.SPb, что «большие куши» в Петербурге люди получают не просто так. Это, по его словам, связано с удачливой энергетикой самого города. Поэтому ей могут обладать не только петербуржцы, но и те, кто приезжает сюда. Эта энергетика, рассказывает ясновидящий, заключена в мистических местах, которые есть в Петербурге. Таких немало и в Москве, говорит Сергей, но в Петербурге всё же больше. Также эту «энергетику» могут привозить гости города или те, кто приезжает сюда жить. Но при одном условии.

Выигрывают в лотереи лишь те, рассказывает ясновидящий, у кого открыты так называемые «денежные каналы». Иными словами, сознание готово получать деньги, а человек работать над этим «получением». Каналы могут быть закрыты, и достаточно прочно, если, например, ребенок из простой семьи и ему с детства внушали, что он ничего не добьется, будет бедным. Впоследствии ребенок, конечно, может своими усилиями открыть этот «денежный канал», если только сам захочет этого.

Также Сергей Полушкин отмечает, что по некоторым данным, Петербург лидирует не только по выигрышам в лотереи. Проживающие в Северной столице чаще зарабатывают на криптовалюте.

Помимо особой энергии города и открытого «денежного канала» на то, что петербуржцы становятся «лотерейными миллионерами» влияет ещё один фактор. Это, говорит экстрасенс, день, когда человек покупает билет. Время года здесь неважно, а вот число месяца имеет значение. Самые прибыльные билеты, считает ясновидящий, покупаются в Петербурге седьмого и 25-го числа каждого месяца.

Общая сумма, которой располагают «лотерейные миллионеры» Петербурга, не известна. Но, вероятно, выигрыш даже одного миллиона рублей может быть выгодным, если правильно распорядиться деньгами. К примеру, если положить миллион в Сбербанк под 5,75%, то через год, кроме миллиона можно получить дополнительные 57,5 тыс. рублей.