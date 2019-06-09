Насильник двух 12-летних девочек задержан в Кингисеппе

В скором времени будет выбрана мера пресечения. Фото: pixabay.com

В скором времени будет выбрана мера пресечения. Фото: pixabay.com

Подозреваемый в совершении преступлений был задержан сотрудниками правоохранительных органов ещё в пятницу, 7 июня.

По предварительной информации, неизвестный злоумышленник около 15:00 часов дня 25 марта на территории Летнего сада, который расположен в Кингисеппе в Ленинградской области, изнасиловал 12-летнюю девочку. Сотрудники полиции узнали об инциденте от матери пострадавшей. Позднее в этот же день в полицию поступило ещё одно подобное заявление, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах.

Относительно данных инцидентов были возбуждены угольное дела по части 4 статьи 132 УК РФ. Позднее сотрудниками правоохранительных органов был задержан 31-летний мужчина, которому предъявлено обвинение в совершении преступлений. В скором времени будет принято решение о выборе меры пресечения задержанному.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Москве задержаны подозреваемые в убийстве Сергея Чуева.