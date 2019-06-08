В Москве задержаны подозреваемые в убийстве Сергея Чуева

Сегодня, 8 июня, в Москве сотрудниками правоохранительных органов были задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Как сообщается на сайте СК, в ближайшее время подозреваемые будут переданы в следственный отдел, где будет установлены обстоятельства преступления.

В процессе задержания принимали участие сотрдники Росгвардии, уголовного розыска и следователи, передает РИА Новости.

Тело Сергея Чуева было обнаружено в ночь на 8 июня неподалеку от пруда в парке, который находится на улице Южнобутовской в Москве. Очевидцы рассказали, что мастер спорта пытался защитить беременную женщину от трех хулиганов, которые к ней приставали. Они набросились на погибшего в ответ на замечание в их адрес.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что по решению суда Иван Голунов отправлен под домашний арест.