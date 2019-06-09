На концерте Скриптонита в Петербурге фанатам стало плохо

В субботу, 8 июня, жара стояла не только на улицах Санкт-Петербурга, но и в зале клуба А2, который расположен на Петроградской стороне.

В клубе проходил концерт рэп-исполнителя Адиля Жалелова, более известного под никнеймом Скриптонит. Однако выступление в названное время не началось, и поклонником пришлось ждать артиста не менее часа, передает издание «Мойка78» со ссылкой на слова очевидца.

Во время томительного ожидания трем фанатам в зале стало плохо. Ребят пришлось вносить и зала и оказывать первую помощь. По словам присутствующих, в зале было очень жарко и душно, а кондиционеры почти не работали.

На текущий момент сам музыкант или его представители случившееся не комментировали.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в 530 млн долларов.