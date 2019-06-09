В Петербурге на месте преступления был задержан вор кошелька

Инцидент произошел в одном из торговых центров, расположенном на Литовском проспекте в Санкт-Петербурге.

В субботу, 8 июня, около 18:20 часов вечера 39-летний мужчина совершил хищение кошелька у молодого человека в возрасте 20 лет. В бумажнике находились документы, банковские и дисконтные карточки, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Однако сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно задержать злоумышленника на месте преступления. У подогреваемого было изъято украденное.

Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Злоумышленник был задержан.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленинградской области подростки купались вместе с автомобилем.