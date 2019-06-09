В Невском районе полиции удалось пресечь конфликт пятерых человек

Пятеро человек были доставлены в отдел. Фото: Рixabay

Пятеро человек были доставлены в отдел. Фото: Рixabay

В субботу, 8 мая, в отделение полиции по Невскому району Санкт-Петербурга поступила информация о конфликте межу несколькими гражанами.

Конфликт происходил у дома 8 по улице Новосёлов в Невском районе Санкт-Петербурга. Сотрудники полиции оперативно выехали на место инцидента по указанному адресу. В результате действий полицейских конфликт удалось пресечь, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пятеро человек были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками правоохранительных органов оформлены в отношении задержанных протоколы об административных правонарушениях.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на концерте Скриптонита в Санкт-Петербурге трем фанатам стало плохо и их пришлось вынести из зала.