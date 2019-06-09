Удар российской авиации по сирийским боевикам попал на видео

Взрыв попал на видео. Фото: кадр из видео Step News
Взрыв попал на видео. Фото: кадр из видео Step News

Воздушно-космический силы (ВКС) Российской Федерации произвели мощный удар по провинции Хама в Сирии. Взрыв запечатлен на видео.

Видеозапись со взрывом опубликовало агентство Step News. Отмечается, что удар был совершен по боевикам рядом с населенным пунктом Закат.

Недавно сообщалось о том, что военнослужащие России были вынуждены отступить с военной базы, которая расположена в Таль-Сальбе в северной части провинции Хама. Это произошло в связи с тем, что боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, организована на базе запрещенной в РФ «Джабхат ан-Нусры»).

Они произвели атаку на россиян после того, как смогли продвинуться в контрнаступлении на правительственные войска Сирии. Мощный ура ВКС РФ был произведен в ответ на данные действия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в среду в Минобороны опровергли опасный перехват самолета США.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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Удар российской авиации по сирийским боевикам попал на видео
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