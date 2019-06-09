В Тихвинском районе задержан уличный грабитель

Подозреваемый задержан. Фото: Pixabay
Подозреваемый задержан. Фото: Pixabay

Вчера, 8 июня, в отделение полиции Тихвинского района обратился 43-летний мужчина с информацией о том, что у него похитили телефон.

Пострадавший рассказал сотрудникам полиции, что около 6 часов утра у дома 2 в 5-м Микрорайоне города Тихвин неизвестный злоумышленник применил к нему физическую силу для того, чтобы совершить хищение мобильного телефона. Злоумышленник похитил телефон и скрылся, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов сработали оперативно, в результате чего был задержан 37-летний гражданин, подозреваемый в совершении данного преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборгском районе разбойники выбили входную дверь и избили хозяев дома.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
грабеж полиция Тихвинский район
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