В Выборгском районе разбойники выбили входную дверь и избили хозяев дома

Вчера, 8 июня, в полицию Выборгского района Ленинградской области поступила информация о разбойном нападении.

В поселке Михалево в квартиру одного из домов по улице Новой ворвались двое неизвестных злоумышленников. Они выбили входную дверь и избил при помощи рук и ног находящихся в квартире людей 1989, 1983 и 1985 годов рождения, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленники похитили 16 тысяч рублей, мобильный телефон, ювелирные изделия и скрылись в неизвестном направлении.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно задержать 21-летнего мужчину, который был изобличен с совершении преступления. Установлено, что он действовал вместе с 25-летним гражданином, который на данный момент разыскивается. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сдавая задним ходом водитель сбил 88-летнюю пенсионерку на Тельмана.