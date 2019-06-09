Сдавая задним ходом водитель сбил 88-летнюю пенсионерку на Тельмана

Инцидент случился сегодня, 9 июня, около 8:30 часов утра во дворе дома 36 корпус 5 по улице Тельмана в Невском районе Санкт-Петербурга.

Водитель в возрасте 24 лет, управляя автомобилем марки «Фольксваген Фургон», сдавал назад и, незаметно пешехода, которым являлась 88-летняя пенсионерка, совершил на неё наезд, сообщили Gazeta.SPb в управление ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина госпитализирована и находится в тяжелом состоянии. По факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов организована проверка для установления деталей инцидента.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ДТП на Шоссейной улице автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Погиб водитель, двое пассажиров в тяжелом состоянии.