В ДТП на Шоссейной погиб водитель, двое пассажиров в тяжелом состоянии

Сегодня, 9 июня, около 7:42 часов утра у дома 19 по улице Шоссейной в поселке Петровское в Приморском районе Ленинградской области произошло ДТП.

По предварительной информации, 27-летний водитель не смог справиться с управлением автомобиля «Фольксваген Гольф», в связи с чем съехал в кювет, где врезался в дерево, сообщили Gazeta.SPb в управление ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В салоне находилось ещё два пассажира: мужчины в возрасте 30 и 25 лет. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, пассажиры госпитализированы в тяжелом состоянии.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленинградской области на Приморском шоссе велосипедист попал в аварию.