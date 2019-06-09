На Приморском шоссе велосипедист попал в аварию

Неподалеку от поселка Приветнинское в Ленинградской области на Приморском шоссе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста и авто.

По словам очевидцев, неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве сбил велосипедиста, затем он скрылся с места аварии. Об инциденте сообщается в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

На место происшествия прибыла скорая помощь. Медицинские работники, по предварительной информации, зафиксировали у пострадавшего травму голову и забрали в больницу.

Официальной информации о случившемся на данный момент не поступало. Очевидцы сообщают, что пострадавший госпитализирован, но что конкретно с велосипедистом — неизвестно.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в центре Санкт-Петербурга у машины разбили стекло и вытащили самокат.