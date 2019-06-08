В центре Петербурга у машины разбили стекло и вытащили самокат

Полиция уже составляет протокол на месте происшествия. Фото: https://vk.com/spb_today
Полиция уже составляет протокол на месте происшествия. Фото: https://vk.com/spb_today

Потерпевший ищет очевидцев, которые могли заснять происшествие на регистратор.

В центре Санкт-Петербурга у машины разбили стекло, из салона вытащили самокат. Водитель автомобиля рассказал о происшествии в социальной сети 8 июня. Сейчас потерпевший надеется найти очевидцев, регистратор которых мог “поймать” злоумышленников на запись.

Возможно, мужчине могло бы помочь приложение “Безопасный Санкт-Петербург”, которое дает доступ к наружным камерам видеонаблюдения.

Автомобиль стоял у Гостиного двора на Садовой улице Петербурга. Владелец оставил свою машину всего на два часа в субботу вечером. Судя по фотографиям, мужчина уже вызвал на место сотрудников полиции и они составляют протокол.

Пользователи социальных сетей недоумевают, куда смотрела полиция в центре города. Другие советуют мужчине искать свой самокат на сайтах частных продаж.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что полицейские поймали мужчину, устроившего смертельное ДТП на Стачек в Санкт-Петербурге.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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