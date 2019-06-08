Полиция задержала мотоциклиста, устроившего летальное ДТП на Стачек

Подозреваемый задержан. Фото: pixabay.com
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay.com

Сотрудниками полиции Петербурга по «горячим следам» задержали 42-летнего мужчину, который скрылся с места смертельного ДТП на проспекте Стачек сегодня, 8 июня. Мужчина был задержан по месту жительства, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По факту аварии полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Проводится расследование.

Напомним, что 8 июня около пяти часов у дома 5 по проспекту Стачек водитель мотоцикла, при невыясненных обстоятельствах врезался в разделительный бордюр и выехал на полосу встречного движения.

33-летняя пассажирка упала на проезжую часть, после чего на нее наехала иномарка «Мерседес», двигающаяся во встречном направлении.

В результате ДТП 33-летняя пассажирка мотоцикла от полученных телесных повреждений скончались на месте. Мотоциклист скрылся с места происшествия скрылся.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в ДТП под Киришами погиб пассажир иномарки и лось.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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