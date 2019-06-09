На набережной Смоленки высадили кусты и деревья

Общественные активисты в целом остались довольны благоустройством.

Жители Васильевского острова сообщили в соцсетях, что на набережной реки Смоленки в Санкт-Петербурге провели благоустройство. Фотографии свежевысаженных деревьев и кусов появились в группе “Парк на Смоленке | Васильевский остров” 9 июня.

Набережная является территорией, которую жители Санкт-Петербурга пытаются защитить от застройки. С целью мониторинга активисты создали группы в социальных сетях, где выкладывают фото состояния реки. Благоустройство порадовало жителей Василеостровского района Санкт-Петербурга.

С обращением по поводу состояния набережной и возможной застройки активисты планируют обратиться к Владимиру Путину — в социальных сетях уже подготовили видеопослание длиной в 1 минуту.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что жители Калининского района вышли на митинг в защиту Муринского парка.