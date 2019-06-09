Такси пропало на Ленинградском шоссе

Мужчина оставил свой Volkswagen без присмотра всего на полчаса.

В Гатчинском районе Ленинградской области возбудили уголовное дело после пропажи автомобиля такси, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах 9 июня. Житель Ленобласти обратился в полицию вечером в воскресенье 8 июня.

Мужчина уверен, что кто-то угнал его Volkswagen Tiguan с Ленинградского шоссе. Владелец рассказал, что оставил машину у дома 12 на каких-то полчаса, но когда вернулся, его уже не было.

В полиции Гатчинского района Ленобласти передают, что машина была застрахована. Злоумышленников уже ищут. Пока что неясно, как таксист собирается дальше работать без своего автомобиля.

Новый Volkswagen Tiguan может стоить от 1,5 млн рублей. Угнанному автомобилю исполнилось 2 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Тихвинском районе Ленобласти задержали грабителя.