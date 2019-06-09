К cтанции метро ”Девяткино” подъехала машина разминирования

К 17:45 станцию до сих пор не открыли. Фото: https://vk.com/spb_today
К 17:45 станцию до сих пор не открыли. Фото: https://vk.com/spb_today

В вестибюле “Гражданского проспекта” скапливается все больше людей.

Станцию метрополитена “Девяткино” закрыли на проверку днем в воскресенье 9 июня. К станции подъехала машина разминирования, передают очевидцы в социальных сетях. “Девяткино” закрыто на вход и выход.

Предположительно, кто-то снова забыл свои вещи на станции, а теперь из-за этого вынуждены страдать пассажиры метро. “Девяткино” является конечной станцией “красной” ветки, так что всех высаживают на “Гражданском проспекте”. Очевидцы передают, что на станции “плотненько”: все больше людей скапливается в вестибюле. “Академическую” еще не открыли, поэтому “Гражданский проспект” и “Политехническая» уже год делят между собой пассажиропоток станции на ремонте.

По информации на 17:45 станцию до сих пор не открыли.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что вчера в Санкт-Петербурге закрывали на проверку “Политехническую”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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К cтанции метро ”Девяткино” подъехала машина разминирования
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