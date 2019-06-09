При стрельбе у автовокзала в Уфе погиб человек

Молодой человек разрядил охотничье ружье в машину на улице Зорге.

У Южного автовокзала в Уфе молодой человек устроил стрельбу из охотничьего ружья по живым мишеням, сообщает ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы 9 июня.

Мужчина стрелял по машине Lada Priora. От полученных ран умер водитель автомашины, мужчина 25-ти лет. Ранена 24-летняя девушка-пассажир. Полицейские передают, что причиной происшествия, вероятно, стала бытовая ссора. На месте уже работают следователи. Жителя Уфимского района задержали, а его оружие отобрали. Уголовное дело еще не возбудили — подробности уточняются.

В Минздраве Башкирии сообщили, что за жизнь пострадавшей девушки сейчас борются врачи — ее состояние оценивают как крайне тяжелое.

Южный автовокзал расположен на улице Рихарда Зорге в Уфе.

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