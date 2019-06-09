В петербургском жилом доме обнаружено более 9 кг тротила

В подвальном помещении многоквартирного жилого дома 24 по улице Новороссийской в Санкт-Петербурге было обнаружено 9,3 килограммов тротила.

Как сообщает «Фонтанка.ру», запасы были найдены рабочими, которые меняли в данном доме трубы и спустились в подвал. Кроме того, рабочие говорит, что запасы тротила были спрятаны и случайно на них наткнуться тяжело. Кто и зачем спрятал взрывчатое вещество неизвестно.

Через некоторое время на место происшествия прибыли саперы. Ими было изъято и предано на экспертизу порядка 125 шашек взрывчатки. Вес одной шашки равняется 75 граммам.

Позже было установлено, что данный жилой дом, расположенный на Новороссийской улице в Санкт-Петербурге, находится на балансе Министерства обороны России.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петергофе госпитализированы двое детей с отравлением неизвестной жидкостью.