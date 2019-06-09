В Петергофе госпитализированы двое детей с отравлением неизвестной жидкостью

В субботу, 8 июня, к сотрудникам полиции Петродворцового района поступила информация о госпитализации двух несовершеннолетних в тяжелом состоянии.

Медицинские работники сообщили полицейским, что от дома 89 по улице Цветочной в городе Петергофе были госпитализированы двое несовершеннолетних (возраст пострадавших не уточняется) с острым отравлением. Дети находились в тяжелом состоянии, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, дети находились в такси вместе с матерью, где выпили неизвестную жидкость из бутылки, которая лежала на заднем сидении автомобиля. Мать не уследила за действиями детей. По факту произошедшего проводится проверка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сдавая задним ходом водитель сбил 88-летнюю пенсионерку на Тельмана.