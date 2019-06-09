Хабенский поддержал Голунова на открытии “Кинотавра”

Актер считает, что кинофестиваль так же могут закрыть, если он станет “неудобным”.

Актер Константин Хабенский поддержал журналиста Ивана Голунова на открытии кинофестиваля “Кинотавр” 9 июня, где Хабенский возглавляет жюри.

Хабенский заявил, что кинофестиваль отличается собственной точкой зрения. Это может сыграть и против площадки. Актер заявил, что сейчас правдивого журналиста хотят “закрыть” — и точно так же, если на это не среагировать, когда-нибудь могут попытаться закрыть и “Кинотавр”.

Голунова обвиняют в сбыте наркотиков. Журналист отправился под домашний арест. Сам он считает, что наркотические вещества подбросили в его квартиру.

Заявления об избиении Голунова в СМИ позже опровергли представители МВД. Медобследование не показало у Голунова проблем со здоровьем.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге Голунова поддержали одиночными пикетами.