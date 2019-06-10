«Коммерсант» сообщил об утечке личных данных 900 тысяч россиян

Данные клиентов нескольких российских банков оказались в открытом доступе, две утечки затронули интересы 900 тысяч граждан РФ. Речь идет о таких финансовых учреждениях, как Альфа-банк, ОТП Банк и ХКФ Банк, сообщает “Коммерсант”.

По данным издания, утечка данных случилась в конце мая 2019 года. В первой базе содержатся данные о 24,4 тысячи человек, преимущественно это жители Северо-Западного федерального округа. При этом в базе содержатся сведения о примерно 500 сотрудниках МВД и 40 работниках ФСБ, отмечает издание.

Вторая база содержит информацию о 800 тысячах граждан по всей стране, ее актуальность датируется 2013 годом.

В Альфа- и ХФК-банках журналистам заявили, что финучреждения проведут проверку достоверности сведений. В ОТП-банке заявили, что утечки не зафиксировали.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что хакеры атаковали сайт Минобороны во время выбора названия российского оружия.