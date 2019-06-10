Тело пропавшего в Петербурге дагестанца “собирали” по частям в Шушарах и Невском лесопарке

По факту убийства возбудили уголовное дело. Фото: https://pixabay.com
По факту убийства возбудили уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Неизвестные расчленили мужчину и расфасовали по черным полиэтиленовым пакетам.

Личность погибшего уже установлена. Ранее с заявлением в полицию обратился его брат, который сообщил, что родственники ушел из дома на улице Дыбенко 20 мая и не вернулся. На связь его брат также не выходил. Об это стало известно Gazeta.SPb сегодня.

Позже части тела были найдены 9 июня около 07:00 в Невском лесопарке во Всеволожском районе Ленобласти. Там были голова, руки и ноги.

Туловище же было найдено в Шушарах. Пакте был обнаружен в районе пересечения Новгородского проспекта и Шушарской дороги. Останки были завернуты в одеяло и пакет.

После проведения судебно-медицинской экспертизы, личность погибшего была установлена.

По факту убийства возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мотоциклист попал в реанимацию после столкновения с машиной на проспекте Науки.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
невский район происшествие шушары
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