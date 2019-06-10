Петербурженка поняла, что у нее угнали авто 8 марта, а заявила об этом спустя три месяца

В начале она дала знакомому мужчине автомобиль на время, а после поняла, что у гражданина есть злой умысел.

С заилением об угоне автомобиля Mazda6 обратилась женщина 1986 года рождения. Она сообщила, что у дома 23 по улице Шувалова в городе Мурино гражданин 1991 года рождения, присвоил принадлежащий женщине автомобиль. Об этом сообщают сегодня в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сама заявительница рассказала, что мужчина, которого она подозревает в угоне, периодически брал ее автомобиль. В марте же этого года он уехал по своим личным делам на ее автомобиле, а вернулся 7 марта без него. Он сказал владелице авто, что вернет автомобиль позже. Через день женщина обнаружила отсутствие документов на автомобиль и второго комплекта ключей.

Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Гатчине у таксиста угнали Volkswagen Tiguan.