В Ленобласти у дачника угнали два квадроцикла за 749 тысяч рублей

Технику угнали в поселке Кирилловское.

С заявлением в полицию обратился мужчина 1968 года рождения. О сообщил правоохранительным органам, что с 19 мая по 8 июня неизвестные с его дачного участка угнали два квадроцикла. Об этом сегодня сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Материальный ущерб после угона квадроциклов “Кимко” и “Сим” оценили в 749 тысяч рублей. По данному факту возбужденно уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженка поняла, что у нее угнали авто 8 марта, а заявила об этом спустя три месяца