На проспекте Косыгина 19-летняя девушка сумела отбиться от грабителя и уже спустя 15 минут его задержали

Оперативно и слаженно действовала девушка. А вот мужчина не сумел завладеть чужим имуществом, на которое настроился.

Инцидент произошел ранним утром 9 июня. Известно, что около 05:00 у лома 23, корпус 1 п проспекту Косыгина в Красногвардейском районе Петербурга неизвестным мужчина хотело отобрать у девушки телефон. Он начал ей угрожать, что применит физическую силу. Однако не ожидал от девушки такой реакции и встретил активное сопротивление.

Не доведя свое деяние до конца, с места происшествия он скрылся. Правда в 09:15 по подозрению в совершении данного преступления был задержан 38-летний гражданин.

По данному факты было возбуждено уголовное дело.

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