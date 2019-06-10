Ради 4 тысяч рублей мужчину избили на бульваре Новаторов

По данному факты было возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com
По данному факты было возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Инцидент произошел накануне в Кировском районе Петербурга.

Также стало известно, что деньги у мужчины забрали, когда на улице находились и другие люди. Однако 53-летнему мужчине никто не помог. Инцидент произошел возле дома 104 по бульвару Новаторов, сообщают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Неизвестные применили физическую силу и похитили деньги у пострадавшего.

Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на проспекте Косыгина 19-летгяя девушка сумела отбиться от грабителя и уже спустя 15 минут его задержали.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
кировский район происшествие
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