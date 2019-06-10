В Ленобласти уничтожат партию хризантем из Латвии

В Ленинградской области уничтожат 2620 хризантем, прибывших в регион из Латвии. Зараженные возбудителем белой ржавчины голландские цветы были конфискованы управлением Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В соответствии с действующими в Евразийском экономическом союзе нормам хризантемы будут уничтожены.

Белая ржавчина — карантинное заболевание хризантем, вызываемое микромицетом Puccinia horiana Henn.

Особо заболевание распространено в странах Европе, Азии, Африке, Америке, Австралии и Океании. Пораженные листья, как правило, преждевременно отмирают и растения выглядят, как обожженные.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что инспекторы Россельхознадзора объединились с сотрудниками Пулковской таможни и устроили рейд по поиску санкционных продуктов, сообщили Gazeta.SPb в Россельхознадзоре Санкт-Петербурга. Проверка торгового центра “Торговый двор” оказалась результативной.