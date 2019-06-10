На Здоровцева хозяин квартиры вернулся домой и не обнаружил травматический пистолет и драгоценности

Сумма ущерба составила более 460 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com

Сумма ущерба составила более 460 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com

Заявитель уверен, что его квартиру обокрали в период с 7 по 9 июня.

О происшествии владелец квартиры в доме 31 Ю корпус 1 по улице Здоровцева в Красносельском районе Петербурга сообщил в полицию 9 июня. Об этом сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранительные органы также передают, что в полицию обратился гражданин 47 лет. Неизвестные по версии мужчины, вскрыли дверной замок и проникли в помещение. Там они, взломав металлический ящик похитил 20 тысяч рублей, травматический пистолет, документы на гладкоствольные ружья и ювелирные изделия.

Сумма ущерба составила более 460 тысяч рублей.

Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ради 4 тысяч рублей мужчину избили на бульваре Новаторов.