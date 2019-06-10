В Пушкинском районе заменили нечитаемые для водителей и пешеходов дорожные знаки

Замену знаков проводили после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура Пушкинского района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения ООО “ЭДС”. Предприятие ГУ “Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга” на освоении госконтракта должно было выполнить по содержанию технических средств организации дорожного движения в Пушкинском районе в 2019 году. Об этом сообщает Прокуратура Петербурга сегодня.

Так, была произведена замена знаков на пересечении улиц Садовой и Детскосельской, Саперной и Радищева, Оранжерейной и Малой, Александра Матросова и Горной, Пушкинской и Первомайской, Захаржевской, Октябрьского бульвара и улицы Школьной, на улице Конюшенной, Широкой, Чистякова и Железнодорожной, Парковой, а также Колпинском шоссе.

Как сообщает прокуратура, там дорожные знаки, обозначающие главную дорогу, пешеходные переходы и искусственные неровности, не отвечали требованиям безопасности для водителей и пешеходов. Некоторые из них нельзя было прочитать.

Предприятие было предупреждено заблаговременно, а виновное должностное лицо предприятия привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Прокуратура подозревает досуговый центр Петербурга в отлынивании от реставрации исторического “Готического дома”.