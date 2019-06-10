Задержан подозреваемый в жестоком убийстве мужчины в Петербурге

Подозреваемый задержан. Фото: pixabay.com
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay.com

Сотрудники петербургской полиции задержали на Урале подозреваемого в жестоком убийстве. По данным следствия, подозреваемый 17 мая приехал в Петербург к своему приятелю, проживавшему в одном из домов на улице Дыбенко.

В ночь с 19 на 20 мая подозреваемый на машине потерпевшего попал в ДТП, в результате чего между ними произошла ссора, в ходе которой гость выстрелил в голову приятеля из пистолета ПМ. Спустя некоторое время он расчленил его тело, части которого, упакованные в полиэтиленовые пакеты, на автомобиле потерпевшего, вывез в лесные массивы Всеволожского района Ленобласти и Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Затем он по заниженной цене продал автомобиль, разобрал пистолет, части которого выкинул в Неву и скрылся.

Полицейским удалось выяснить, что подозреваемый скрывается на Урале. В начале прошлой недели петербургские сыщики вылетели в Екатеринбург, где 24-летний подозреваемый без сопротивления был задержан и этапирован в Петербург для дальнейших следственных действий.

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что при стрельбе у автовокзала в Уфе погиб человек.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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