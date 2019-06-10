Крупный пожар произошел в здании на Лиговском проспекте (видео)

На место происшествия пока не прибыли пожарные расчеты. Фото: https://vk.com/spb_today

На место происшествия пока не прибыли пожарные расчеты. Фото: https://vk.com/spb_today

О пожаре рассказали очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.

Информацию о возгорании в Центральном районе Петербурга разместили около 12:40 в группе “ДТП и ЧП. Петербург” в соцсети “ВКонтакте”.

Очевидцы сообщают, что горит дом 50, корпус 16 по Лиговскому проспекту. Дым от пожара виден из разных точек города. По предварительной информации, в здании находятся офисы нескольких частных компаний.

Также очевидцы сообщают, что на место происшествия пока не прибыли пожарные расчеты. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бушевавшая в Петербурге и Ленобласти гроза едва не стала летальной для водителя грузовика.

Видео: https://vk.com/spb_today