Бушевавшая в Петербурге и Ленобласти гроза едва не стала летальной для водителя грузовика

Непогода практически настигла большегруз и заставила водителя осмотреть транспортное средство.
Ан смену жаре и небывало высоким температурным показателям в Петербург и Ленинградскую область пришли сильные дожди, местами грозы. Непогоду сопровождали раскаты грома и молнии. Так, сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте” накануне, удар молнии едва не пришелся на долю водителя грузовика, который следовал в Павловск.
О происшествии в соцсети сообщили около 14:00. По словам очевидцев, молния ударила рядом с автомобилем. Водитель остановил транспортное средство и решил осмотреть его.
Сама молния попала в дерево у обочины, а тяжеловоз оказался цел.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Дороге Жизни в машине, сбившей лося, пострадали пассажиры.