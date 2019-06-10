Бушевавшая в Петербурге и Ленобласти гроза едва не стала летальной для водителя грузовика

Сама молния попала в дерево у обочины. Фото: https://pixabay.com
Сама молния попала в дерево у обочины. Фото: https://pixabay.com

Непогода практически настигла большегруз и заставила водителя осмотреть транспортное средство.

Ан смену жаре и небывало высоким температурным показателям в Петербург и Ленинградскую область пришли сильные дожди, местами грозы. Непогоду сопровождали раскаты грома и молнии. Так, сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте” накануне, удар молнии едва не пришелся на долю водителя грузовика, который следовал в Павловск.

О происшествии в соцсети сообщили около 14:00. По словам очевидцев, молния ударила рядом с автомобилем. Водитель остановил транспортное средство и решил осмотреть его.

Сама молния попала в дерево у обочины, а тяжеловоз оказался цел.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Дороге Жизни в машине, сбившей лося, пострадали пассажиры.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
гроза молния павловск
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