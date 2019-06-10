Школьницу осудят за избиение знакомой в Гатчине

Лишь одна из трех нападавших достигла возраста уголовной ответственности.

В Гатчине закончили расследование в отношении 16-летней школьницы, которую обвинили в избиении 15-летней девочки, сообщили Gazeta.SPb в СК РФ по Ленобласти 10 июня. Обвиняемая уже признала вину, дело отправляют в суд.

Следствие выяснило, что 17 апреля у гаражей три школьницы избили четвертую. Обвиняемая таскала жертву за волосы, била ногами, когда та упала. В СМИ распространили распространили видео избиение, что стало одной из улик.

Из напавших лишь одна достигла возраста уголовной ответственности — 16-ти лет. Она раскаялась и примирились с жертвой. Следователи устанавливают причины конфликта, информацию направили в школу и местную полицию.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Косыгина 19-летняя девушка сумела отбиться от грабителя.