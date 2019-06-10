Во Фрунзенском районе четыре организации превысили нормативы сбора сточных вод

Виновными в этом оказались ООО “Флорида Груп”, ООО “Унипак”, ООО “УМС”, ООО “Мульти бизнес групп”.
Прокуратура Петербурга провела проверку соблюдений законодательства об охране окружающей среды хозяйствующими субъектами, использующими водные объекты в целях сброса сточных вод в систему коммунальной канализации города. Об этом сообщают сотрудники Прокуратуры Петербурга сегодня.
Так, проверка показала, что организации в районе превышен предельно допустимый норматив сбросов сточных вод и загрязняющих веществ, таких как железо общее, марганец и медь.
Прокуратура района в адрес руководителей организаций внесла представления об устранении нарушений закона.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Парке 300-летие задержали мужчину, предлагавшего сфотографироваться с совой-калекой.