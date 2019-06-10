Дело об попытке убийства из-за утери номерка идет в суд спустя 9 лет

Охранник ночного кафе в Петербурге требовал от пьяного посетителя заплатить штраф.

Правоохранительные органы Петербурга раскрыли преступление через 9 лет после того, как оно произошло, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 10 июня. Прокурор утвердил обвинение, дело наконец идет в суд.

Следствие установило, что в 2010 году в апреле охранник ночного кафе в Красносельском районе Петербурга потребовал от посетителя заплатить штраф за потерю номерка. Мужчина был пьян, не хотел платить штраф, поэтому достал из кармана нож и ударил охранника в голову, передают в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Потерпевшему оказали медпомощь, его жизнь удалось спасти. Виновника задержали, судя по всему, только сейчас, в 2019-ом году. Дело рассмотрит суд Красносельского района Петербурга. Обвиняемому грозит до 15 лет заключения.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге задержали подозреваемого в убийстве.