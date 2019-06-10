Пожарные сообщили про объект, который загорелся на углу Обводного и Лиговского

Масштаб возгорания, а также есть ли пострадавшие в МЧС по Петербургу не сообщили. Фото: https://vk.com/spb_today/скрин видео

Масштаб возгорания, а также есть ли пострадавшие в МЧС по Петербургу не сообщили. Фото: https://vk.com/spb_today/скрин видео

О пожаре ранее сообщали очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”.

О пожаре стало известно около 12:40. Пользователи соцсети в группе “ДТП и ЧП. Петербург” сообщили что горит здание в доме 50, корпус 16 по Лиговскому проспекту. Дым от пожара поднялся достаточно высоко, чтобы петербуржцы смогли его увидеть из разных точек города.

По уточнённой информации от сотрудников ГУ МЧС РФ по Петербургу, передает “Мойка78”, огонь охватил сарай размером 10х15 на улице Черняховского. Туда уже выехали спасатели.

Масштаб возгорания, а также есть ли пострадавшие в МЧС по Петербургу не сообщили. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что крупный пожар произошел в здании на Лиговском проспекте (видео).