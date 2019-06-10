На улице Шаврова коммерческая фирма незаконно организовала стоянку почти на 4 тыс. квадратных метров

Компании надо будет выплатить штраф 250 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com
Компании надо будет выплатить штраф 250 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com

Территорию использовали для услуг коммерческой автостоянки.

Прокуратура Приморского района провела совместную проверку с Комитетом по контролю за имуществом Санкт-Петербурга и УМВД района по соблюдению земельного законодательства в деятельности НП “105 Гараж”.

После проверки выяснилось, что участок общей площадью 3881 квадратных метра используют для услуг коммерческой автостоянки.

Также сообщается. Что данный участок находится в ведении Комитета имущественных отношений. То есть у организации НП “105 Гараж” не было никаких документов на землю.

Прокуратура района в адрес руководства организации внесла представление об устранении нарушений закона, а также возбудила в отношении НП “105 Гараж” дело об административном правонарушении. Компании надо будет выплатить штраф 250 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во Фрунзенском районе четыре организации превысили нормативы сбора сточных вод.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
приморский район происшествие
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