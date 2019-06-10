На улице Шаврова коммерческая фирма незаконно организовала стоянку почти на 4 тыс. квадратных метров

Компании надо будет выплатить штраф 250 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com

Компании надо будет выплатить штраф 250 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com

Территорию использовали для услуг коммерческой автостоянки.

Прокуратура Приморского района провела совместную проверку с Комитетом по контролю за имуществом Санкт-Петербурга и УМВД района по соблюдению земельного законодательства в деятельности НП “105 Гараж”.

После проверки выяснилось, что участок общей площадью 3881 квадратных метра используют для услуг коммерческой автостоянки.

Также сообщается. Что данный участок находится в ведении Комитета имущественных отношений. То есть у организации НП “105 Гараж” не было никаких документов на землю.

Прокуратура района в адрес руководства организации внесла представление об устранении нарушений закона, а также возбудила в отношении НП “105 Гараж” дело об административном правонарушении. Компании надо будет выплатить штраф 250 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во Фрунзенском районе четыре организации превысили нормативы сбора сточных вод.