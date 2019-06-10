Ребенок из Цвылево получил ожоги 20% тела, опрокинув на себя чайник

Расстояние до ближайшей больницы в Тихвине составляет более 25 км.
В Ленинградской области в одну из больниц привезли годовалого мальчика с ожогами одной пятой от площади тела, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Ленинградской области 10 июня.
Родителей ребенка из поселка Цвылево не было дома, когда произошло несчастье. За мальчиком следила 80-летняя бабушка, но недосмотрела за ребенком — он опрокинул на себя чайник с кипятком.
Мальчика привезли в больницу в полдень воскресенья. Врачи диагностировали ожоги 20% тела. Ребенок находится в тяжелом состоянии. Органы опеки не следят за семьей, передают в правоохранительных органах Ленобласти.
В Цвылево живут немногим больше 1000 человек. Ближайшая больница находится в Тихвине на расстоянии более 25 км.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что школьницу осудят за избиение девочки в Гатчине.