Ребенок из Цвылево получил ожоги 20% тела, опрокинув на себя чайник

Расстояние до ближайшей больницы в Тихвине составляет более 25 км.

В Ленинградской области в одну из больниц привезли годовалого мальчика с ожогами одной пятой от площади тела, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Ленинградской области 10 июня.

Родителей ребенка из поселка Цвылево не было дома, когда произошло несчастье. За мальчиком следила 80-летняя бабушка, но недосмотрела за ребенком — он опрокинул на себя чайник с кипятком.

Мальчика привезли в больницу в полдень воскресенья. Врачи диагностировали ожоги 20% тела. Ребенок находится в тяжелом состоянии. Органы опеки не следят за семьей, передают в правоохранительных органах Ленобласти.

В Цвылево живут немногим больше 1000 человек. Ближайшая больница находится в Тихвине на расстоянии более 25 км.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что школьницу осудят за избиение девочки в Гатчине.